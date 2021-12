Rayan Aït-Nouri, le remède choc à 35 millions pour sauver le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche encore à se renforcer dans le côté gauche de sa défense. La pépite des Wolves Rayan Aït-Nouri est visée.

Le PSG a pris l’eau défensivement à Lens ce samedi soir. Et si Keylor Navas est clairement coupable sur le but encaissé après une faute de main, le Costaricien a aussi sauvé la peau de son équipe à plusieurs reprises. La défense parisienne a tendance à se faire submerger dès qu’une équipe adverse se met à la harceler et Juan Bernat a vu rouge à plusieurs reprises pendant le match. L’entrée de Nuno Mendes a permis de souffler un peu, mais sur le côté gauche, ce n’est toujours pas la bonne carburation qui est trouvée. Le PSG en est parfaitement conscient, et s’active pour essayer de corriger ce bug. The Sun révèle ainsi que les observateurs parisiens ont envie de tenter leur chance pour Rayan Aït-Nouri. Le latéral gauche est bien connu en France pour avoir explosé sous le maillot d’Angers, avant de filer à Wolverhampton pour un peu plus de 10 millions d’euros. Son transfert définitif, conclu simplement en juillet dernier, le laisse sous contrat pour une longue durée avec les Wolves. Et surtout à un prix multiplié par 3.

Un prix multiplié par 3

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Aït Nouri (@r.aitnouri)

Aït-Nouri, qui n’avait pas débuté la saison en tant que titulaire à Moulineux, a désormais pris la place de l’ancien lyonnais Fernando Marçal, et enchaine les matchs de manière convaincante. Son prix a donc fortement augmenté, et atteint désormais 35 millions d’euros selon The Sun. A 20 ans, il plait en tout cas beaucoup à Mauricio Pochettino, qui voit en lui le joueur parfait pour prendre le couloir gauche, que ce soit dans une défense à 4 ou à 5. L’ancien angevin aurait aussi l’avantage d’être utilisable en Ligue des Champions, qu’il ne dispute pas cette saison, et le Franco-Algérien pourrait apprécier cette idée de rebondir aussi haut, surtout le club de sa région, puisqu’il est né à Montreuil dans le 93. Une opération qui serait toutefois onéreuse pour le Paris SG, qui a déjà du monde à gauche, avec Bernat, Kurzawa et Nuno Mendes, mais ne parvient pas à trouver son bonheur.