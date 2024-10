Fiasco avec les stars, le PSG a marqué l’histoire du sport

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Incapable d’atteindre son objectif malgré la présence de stars, le Paris Saint-Germain sert de modèle à ne surtout pas reproduire. Même en Formule 1, le fiasco des Parisiens a marqué les esprits.

D’un projet à l’autre, le Paris Saint-Germain a totalement changé de cap. Le champion de France en titre tente de s’appuyer sur un vrai collectif avec de jeunes talents, bien loin des stars et du bling-bling tant critiqués ces dernières années. La présence de nombreuses têtes d'affiche n’a pas permis aux Parisiens de remporter la Ligue des Champions au fil des années, pas même lorsque Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé formaient un redoutable trio.

Leur fiasco a marqué les esprits, y compris dans le monde de la Formule 1 où le pilote Nico Rosberg relativise après l’arrivée du célèbre ingénieur Adrian Newey dans l’écurie Aston Martin. « Regardez le PSG en football, a comparé le champion du monde 2016 au micro de Sky Sports. Ils avaient Messi, Neymar et Kylian Mbappé, tous les trois en même temps. Trois des meilleurs joueurs de l'histoire du football, et tous les autres joueurs étaient bons aussi. Et pourtant ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. »

Les stars ne font pas tout

« Parce que, bien sûr, c'est super d'amener les meilleurs ingénieurs et les meilleurs managers dans l'équipe. Mais ils doivent encore se souder, travailler ensemble de manière optimale, parce que tu n'es bon que si l'ensemble de l'équipe travaille ensemble. Adrian Newey ne sera pas capable à lui seul de faire de cette voiture une monoplace championne du monde. Il a besoin du reste de l'équipe. Bien sûr, il peut leur donner la bonne direction, il peut leur donner de très bons conseils, mais il aura encore besoin que le reste de l'équipe excelle avec lui. Cela reste à voir. Ce sera un vraiment un défi pour eux de l'intégrer et de former une famille qui pousse dans la même direction », a prévenu l’Allemand dans une déclaration peu flatteuse pour le PSG.