Rafael Leao, le PSG monte à 70 millions d’euros !

Par Corentin Facy

L’intérêt du PSG pour Rafael Leao se confirme et selon la presse italienne, Leonardo est prêt à offrir 70 millions d’euros à l’AC Milan

Le dossier Rafael Leao est bel et bien sérieux pour le Paris Saint-Germain dans l’optique du prochain mercato estival. En quête de renforts en attaque afin de compenser les éventuels départs de Kylian Mbappé et, qui sait, de Neymar, le PSG a identifié Rafael Leao comme une piste très sérieuse. Ce qui n’était à la base qu’une simple rumeur est devenue une information confirmée puisque dans son édition du jour, le Corriere della Sera confirme l’intérêt du Paris Saint-Germain pour l’attaquant de l’AC Milan, auteur d’une superbe saison en Lombardie avec 13 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Homme fort d’une attaque qui compte par ailleurs Olivier Giroud ou encore Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao pourrait faire l’objet d’une offre stratosphérique de la part du Paris Saint-Germain selon le média italien.

Le PSG prêt à toutes les folies pour Rafael Leao

Et pour cause, le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir 70 millions d’euros à l’AC Milan pour Rafael Leao, lequel avait été recruté pour 30 millions d’euros en provenance de Lille à l’été 2019. Devant une telle offre, il est clair que l’AC Milan réfléchira à deux fois. Le dossier n’est cependant pas aussi simple que cela. Et pour cause, le club lombard est en passe d’être vendu et les nouveaux propriétaires ne voudront pas lancer un mauvais message auprès des supporters en vendant leur meilleur joueur dès leur arrivée. C’est ainsi que d’intenses négociations pour une prolongation de Rafael Leao sont menées à l’AC Milan. Problème : ils n’ont pour l’instant abouti à aucun accord. En effet, les négociations stagnent et le club italien devra certainement augmenter son offre à hauteur de 4,5 millions d’euros par an pour Rafael Leao, ce qui en ferait le plus gros salaire du club milanais. Du côté du PSG bien sûr, les émoluments du Portugais ne poseraient aucun problème, ce qui fait par conséquent du club parisien un très sérieux candidat à la signature de l’ancien Lillois.