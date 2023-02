Rafael Leão au PSG, Campos tient une occasion

Dans : PSG.

Lié au Milan AC jusqu’en juin 2024, Rafael Leão ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants pour une prolongation. Un accord ne semble pas d’actualité pour le club italien qui envisage un transfert de son attaquant l’été prochain. Cette situation devrait attirer l'attention du Paris Saint-Germain et de son conseiller sportif Luis Campos.

Invité à commenter la situation de Rafael Leão, Zlatan Ibrahimovic préfère en rire. L’attaquant de retour de blessure au Milan AC ne voit pas ce qu’il pourrait faire de plus pour faciliter la prolongation de son coéquipier. « Le convaincre de rester ? J'ai déjà baissé mon salaire pour lui donner, a répondu le Suédois à DAZN. Je joue gratuitement. Il veut aussi ma maison ? » Si l’ancien joueur du Paris Saint-Germain prend les choses avec le sourire, la situation n’amuse pas du tout les dirigeants.

Et pour cause, Rafael Leão, engagé jusqu’en juin 2024, arrive bientôt à un an de la fin de son contrat. Les deux parties discutent d’une prolongation depuis des mois, sans jamais parvenir à un accord. La presse italienne parle même d’une tendance négative. Apparemment, le Milan AC n’est pas en mesure de répondre aux exigences financières du Portugais. La direction envisage donc un transfert l’été prochain, annonce le site de Calciomercatoweb. Peut-être une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain et Luis Campos.

Liverpool concurrence le PSG

On sait que le conseiller sportif, qui l’avait déjà attiré à Lille pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier, continue de suivre la carrière de Rafael Leão. Le dossier s’annonce tout de même compliqué. La source indique que le Milan AC espère récupérer entre 120 et 150 millions d’euros pour son attaquant polyvalent ! On apprend également que Liverpool, dont le manager Jürgen Klopp réclame de gros investissements à ses supérieurs, pense à proposer son ailier Luis Diaz dans la transaction. Le Paris Saint-Germain pourrait donc se lancer dans une rude bataille.