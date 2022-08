Rabiot ruine le mercato du PSG, Campos va hurler

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est encore loin d'en avoir fini avec son mercato estival. Les champions de France veulent boucler quelques ventes au plus vite.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos est sur tous les fronts. Le nouveau conseiller sportif du club francilien doit gérer un groupe de stars qui ne lui épargne rien. Aussi, il faut se pencher sur un mercato estival très attendu. Surtout qu'un grand nombre d'indésirables est voué à partir. Si on pensait que la donne serait difficile voire impossible pour le Portugais, certains dossiers commencent à se concrétiser. Thilo Kehrer va prendre la route de West Ham, Ander Herrera celle de Bilbao et Idrissa Gueye vient de se mettre d'accord avec Everton. S'il ne fait pas partie de la liste des joueurs forcés au départ, Leandro Paredes est néanmoins un élément en partance. L'Argentin, conscient de la concurrence à son poste, n'est pas contre l'idée de quitter le PSG.

Rabiot bloque le mercato du PSG

Sky Italia : Les négociations sont probablement définitivement rompues entre Manchester United et le clan #Rabiot. Le club anglais qualifie “d’obscènes” les demandes de la mère-agent du joueur @DiMarzio — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 16, 2022

Cela tombe bien, l'ancien du Zenith ne manque pas de prétendants. L'un d'eux a même un accord contractuel avec lui : la Juventus. Les Italiens sont en négociations avancées avec leurs homologues parisiens sur une arrivée de Paredes en prêt avec option d'achat. Ce qui bloque pour le moment, c'est de savoir si cette dernière sera obligatoire ou non. Pour ne rien faciliter, les deux clubs doivent maintenant faire face à un problème de taille. En effet, l'arrivée de Paredes à la Juve est normalement conditionnée au départ d'Adrien Rabiot à Manchester United. Alors que tout semblait réglé pour le transfert de l'ancien du PSG chez les Red Devils, la mère et agente de Rabiot fait tout capoter. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Véronique Rabiot demande un salaire obscène à Manchester United. Une attitude qui a considérablement refroidi Manchester United, qui a mis le transfert en stand-buy. Du coup, c'est toute l'opération Paredes à la Juve qui semble compromise. Et l'effet dominos va même plus loin, car le PSG a besoin de dégraisser au milieu de terrain pour s'offrir Fabian Ruiz (Naples), déjà d'accord pour rejoindre le club de la capitale et y signer un contrat de 5 saisons. Même loin du PSG, Véronique et Adrien Rabiot causent donc encore quelques problèmes à leur ancien club.