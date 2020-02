PSG : Thiago Silva désigné responsable de la remontada !

Dans : PSG.

Le 8 mars 2017, le Paris Saint-Germain subissait la défaite la plus humiliante de son histoire (6-1) sur la pelouse du FC Barcelone en 8e de finale de la Ligue des Champions.

Une humiliation que l’entraîneur de l’époque, Unai Emery, n’a bien évidemment pas oubliée. Dans les colonnes de France Football, l’ancien coach du Paris SG est revenu sur la désormais célèbre « remontada » du Camp Nou. Dans la presse espagnole, Unai Emery avait déjà évoqué l’arbitrage plus que douteux de ce match. Mais cette fois, le coach de 48 ans a frontalement attaqué l’un de ses joueurs de l’époque. Et c’est le capitaine Thiago Silva qui a pris pour tout le monde, le Brésilien n’ayant pas été en mesure d’assumer le rôle qui était le sien et de respecter les consignes du staff technique selon Unai Emery.

« Je voulais que l’équipe défende plus haut. Thiago Silva est un super joueur, mais je voulais qu’il soit plus haut et je n’ai pas réussi à lui faire accepter cela. Je voulais qu’il sorte de sa zone de confort, qu’il ose défendre plus haut pour que la pression générale de l’équipe sur l’adversaire soit plus efficace. J’ai travaillé avec lui pour lui faire accepter cela mais je n’ai pas réussi » a indiqué Unai Emery, avant d’enfoncer le clou. « Cette caractéristique du jeu de Thiago Silva rejaillissait sur toute l’équipe qui, sous la pression, avait une tendance naturelle à reculer. Pourtant, je donnais la consigne de remonter. Mais ça n’a pas été entendu ». On doute que Thiago Silva apprécie cette sortie de la part de son ancien coach, alors que le capitaine du PSG tente actuellement de convaincre Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi de lui offrir un nouveau contrat dans la capitale française…