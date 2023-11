Rabiot au PSG, le gang des Français prend du muscle

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Désireux de continuer de piocher chez les Bleus de Didier Deschamps, le PSG va faire une offre à Adrien Rabiot en fin de saison. Une tentative qui correspond à un besoin qui pourrait être réciproque.

Adrien Rabiot, qui n’a pour le moment jamais fait l’objet d’un transfert dans sa carrière, a surpris tout le monde en prolongeant à la Juventus Turin l’été dernier alors qu’il était libre de trouver un nouveau club. Même si le club turinois n’est pas qualifié pour la Ligue des Champions, le milieu de terrain a préféré la stabilité et a prolongé aux conditions similaires pour une seule saison. Impossible de savoir si l’international français regrette son choix alors que la Vieille Dame ne fait plus aussi peur en Italie, mais nul doute que ce passage dans le Piémont lui permet de garder sa place au chaud chez les Bleus en vue de l’Euro, tant Didier Deschamps ne crachera jamais sur un joueur français de la « Juve ».

Rabiot demande 10 ME par an

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Néanmoins, son avenir est tout de même au coeur du sujet, sachant qu’il a 28 ans et qu’il se sait courtisé par du beau monde en raison de ses très belles performances. Un retour, gratuit, au sein de son ancien club n’est pas exclu. En tout cas, comme l’explique le compte PSGInside-Actus, le PSG va effectuer une offre à Adrien Rabiot en fin de saison pour le récupérer, et en faire un maillon fort de son milieu de terrain. Une prise de position étonnante car la fin de la collaboration entre Nasser Al-Khelaïfi et la mère du joueur, avait été compliquée au moment de son départ libre du club de la capitale en 2019, avec notamment une mise à pied pendant une partie de la saison pour le forcer à prolonger, sans succès. Le PSG va donc tenter sa chance pour récupérer un international français de plus, ce qui colle en tout cas avec sa politique tournée vers les Bleus ces derniers mois. Il reste à savoir si l’offre parisienne sera à la hauteur des attentes très élevées de Rabiot, qui cherche un contrat longue durée et un salaire approchant les 10 millions d’euros par an.