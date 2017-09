PSG : Neymar est bien le meilleur joueur d'Europe !

Dans : PSG, Ligue 1.

Lors de la très belle victoire du Paris Saint-Germain contre les Girondins de Bordeaux ce samedi (6-2), Neymar s'est une nouvelle fois régalé sur la pelouse du Parc des Princes. Auteur de deux buts et d'une passe décisive, dont un coup-franc direct et un penalty, un doublé inédit depuis 2012 et les réalisations de Nenê, l'attaquant brésilien marche sur la Ligue 1.

Depuis son arrivée estivale, l'ancien joueur du Barça a déjà inscrit un but et délivré une assist pour la quatrième fois en L1. Neymar fait donc mieux que quinconce dans les cinq grands championnats européens. C'est ce que l'on appelle des débuts fracassants, avec un total de six buts et quatre passes en six matchs de championnat.