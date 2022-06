PSG : Zidane ou Galtier, tout s'accélère à Paris !

Dans : PSG.

Futur directeur sportif du PSG, Luis Campos aura un rôle majeur à jouer dans la nomination du prochain entraîneur. Et cela négocie dur car la réponse de Zinedine Zidane se fait attendre.

Après avoir remercié Leonardo, ou du moins informé le Brésilien qu'il pouvait ranger ses affaires au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a fait le choix de nommer Luis Campos au poste de directeur sportif ou du moins à une fonction similaire. La venue du Portugais n’est pas encore officielle mais cela ne saurait tarder dans la mesure où l’ex-dirigeant de Monaco et de Lille est actuellement à Doha pour ficeler les derniers détails de son contrat avec le PSG. La première grosse mission de Luis Campos à Paris sera de trouver un nouvel entraîneur, l’avenir de Mauricio Pochettino étant plus incertain que jamais. La priorité de longue date du PSG se nomme Zinedine Zidane, mais la piste de l’ancien entraîneur du Real Madrid est compliquée à ficeler et forcément le champion de France doit préparer un plan B. Ce plan B est connu.

Luis Campos adore Christophe Galtier

A en croire les informations de Nice-Matin, c'est autre technicien français est ciblé par le Paris Saint-Germain dans l’optique de la succession de Mauricio Pochettino. Ancien collaborateur de Luis Campos à Lille, Christophe Galtier est dans le viseur du Portugais dans la capitale française. Et pour cause, les deux hommes adorent travailler ensemble et ont réalisé un travail remarquable au LOSC avec un titre de champion de France à la clé devant le PSG. Leur binôme a fait ses preuves et nul doute que les deux hommes aimeraient le reconstituer cet été. C’est clairement le cas pour Luis Campos, qui a bien l’intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour arracher Christophe Galtier à son club actuel de l’OGC Nice, même si la priorité de l'Emir est Zinedine Zidane et que cela ne changera pas.

Favre plutôt que Galtier à Nice ?

Quelque peu échaudé par certains évènements en interne à Nice au cours de la saison, Christophe Galtier ne sera pas insensible à l’intérêt de Luis Campos et du Paris Saint-Germain. Son départ n’est pas à exclure dans la mesure où Jean-Pierre Rivère, qui est redevenu l’homme très fort du club azuréen, n’avait pas poussé en faveur de la nomination de Christophe Galtier l’été dernier. En effet, le président de l’OGC Nice était plutôt favorable à un retour de Lucien Favre sur la Côte d’Azur. Et ce constat est toujours valable puisque selon le quotidien régional, Jean-Pierre Rivère souhaite toujours faire revenir l’ex-entraîneur du Borussia Dortmund au Gym. Tous les feux sont donc au vert pour voir Christophe Galtier quitter Nice, un an seulement après son arrivée en provenance du LOSC. Le technicien français a-t-il les épaules pour supporter la pression du PSG ? C’est à Luis Campos et à Nasser Al-Khelaïfi d’en juger, et à Zizou aussi un peu.