PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid, les secrets dévoilés ?

A priori le Paris Saint-Germain compte toujours sur Kylian Mbappé la saison prochaine, le club de la capitale ayant prévenu lundi dans un communiqué officiel que les propos du champion du monde ne changeaient rien concernant son avenir au PSG. Mais pour Thierry Marchand, il est évident que la sortie foudroyante de Kylian Mbappé lors des Trophées UNFP n'est qu'une des étapes de la méthode habituelle du Real Madrid pour s'offrir un joueur.

Et sur la chaîne L'Equipe, le journaliste a décrypté la stratégie de Florentino Perez pour réussir ce transfert de choc. « La tactique du Real Madrid pour Kylian Mbappé, elle est en quatre phases. La première consiste à faire des appels du pied au joueur, à le draguer en quelque sorte, souvent par l’intermédiaire de Florentino Perez, qui comme dans le cas de Zinedine Zidane, glisse des petites feuilles de papier aux joueurs pour leur dire qu’ils l’intéressent beaucoup, ou en allant voir des joueurs discrètement lors de quelques agapes ou galas. Dans le cas Mbappé, elle est déjà passée. La deuxième phase est plus sournoise, elle consiste à faire en sort que le joueur dévoile ses intentions, et fasse le premier pas. On en est là aujourd’hui avec Mbappé. La troisième sera la phase des négociations, après le travail de sape on passe aux choses sérieuses. On fait une offre, on dit au club du joueur concerné qu’on est très intéressé. Et la quatrième phase c’est la concrétisation et c’est le contrat. Là on est à la deuxième phase, on attend et l’offre ne va pas tarder », annonce Thierry Marchand, qui pense donc que Nasser Al-Khelaifi doit réellement se méfier des événements de cette semaine.