PSG : Zidane entraîneur, Marseille lui met un coup de pression

Le PSG devrait annoncer dans les prochains jours l'identité de son entraîneur. Si Christophe Galtier semble pour le moment tenir la corde, le rêve Zinedine Zidane est toujours présent dans la capitale.

Au PSG, les grandes manoeuvres ont commencé. Luis Campos a récemment signé son contrat de nouveau conseiller du président et Antero Henrique va lui aider concernant les ventes. L'identité du futur entraineur, qui remplacera un Mauricio Pochettino pour le moment toujours en poste, sera bientôt connue à en croire certaines sources mercato. Trois noms ont été cochés par Luis Campos. Et parmi ces derniers, Christophe Galtier tient la corde. Mais selon d'autres informations, les négociations avec Zinedine Zidane battent toujours leur plein et le champion du monde 98 pourrait être l'heureux élu. Une nouvelle qui régalerait les fans du PSG mais agacerait plus d'un amoureux de l'OM. Ce n'est pas le rappeur Soprano qui dira le contrait. D'ailleurs, selon lui, impossible de voir Zizou rejoindre le PSG cet été ou même les prochains.

Zidane au PSG, c'est juste impossible ?

Lors d'une interview accordée à L'Equipe, le Marseillais s'est en effet lâché sur le dossier Zidane au PSG et sur le lien qui l'unit à la cité phocéenne. « Tout petit, j'entendais déjà parler de la légende Zidane. Mais ce n'était pas Zizou, c'était Yazid. Et le pire, c'est qu'il y avait aussi ses deux frères. Dans les quartiers nord, tout le monde parlait de la famille Zidane. On s'est rencontrés des années plus tard. Il est venu à mes concerts et on s'est vite connectés. Depuis tout jeune, je suis fan du Barça et particulièrement de Lionel Messi. Mais je ne suis pas dans la rivalité. J'ai aussi adoré les Galactiques de Zizou. Parce que Zidane... où il va, on est avec. Zidane au PSG ? Ça, c'est compliqué... Avec mes équipes, on lui en a parlé, avec un petit coup de pression. D'ailleurs, il n'a jamais dit oui ! Jamais de la vie (je ne l'imagine au PSG) ! Ah non, je ne peux pas... Même s'il n'a jamais joué à l'OM, Zidane représente aussi Marseille », a notamment indiqué Soprano, qui fait partie des nombreuses personnalités marseillaises à avoir personnellement demandé à Zidane de ne pas signer au PSG. Mais le football a sa vérité et comme il le rappelait il y a quelques années sur le plateau de Canal+, Zidane ne ferme la porte à aucun club comme entraineur.