Zidane-Benzema au PSG, la vengeance de Paris

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain sait que son mercato estival 2022 sera évidemment lié à l'avenir de Kylian Mbappé. Mais les dirigeants veulent prendre au moins un coup d'avance.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Cette question hante les esprits du côté de Nasser Al-Khelaifi et Florentino Perez, bien plus même que le futur résultat de la confrontation entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des champions. Car si l’attaquant français choisit de quitter libre Paris pour rejoindre les Merengue, le séisme sera énorme et forcément le Qatar prendra très mal ce camouflet à quelques mois du Mondial organisé dans l’état gazier. Afin de ne pas rester inactifs en attendant que le clan Mbappé se positionne définitivement, les dirigeants parisiens veulent prendre les devants. Et si le nom de Zinedine Zidane n’est pas vraiment une surprise pour succéder à Mauricio Pochettino la saison prochaine, le média catalan El Nacional affirme que Leonardo a bien envie de rendre coup pour coup à Madrid. En effet, outre la venue de Zinedine Zidane sur le banc du PSG, le leader du classement de Ligue 1 a une autre idée en tête.

Benzema et Zidane, destin lié au PSG ?

"En ce moment, il est sur un nuage. Moi, je lui donnerais le Ballon d'Or"



Pour Zinédine Zidane, @Benzema mérite le Ballon d'Or cette année (@BarniaudSeb) pic.twitter.com/aVtl5zeZvB — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 17, 2021

Vue comme un premier coup porté à distance au Real Madrid, la signature de Zizou serait en effet suivie de celle de Karim Benzema rapporte le quotidien espagnol. Légende vivante de la Casa Blanca, KB9 n’apprécierait pas outre mesure que Florentino Perez et Carlo Ancelotti veuillent lui mettre Kylian Mbappé et Erling Haaland dans les jambes, lui qui a pris une ampleur énorme depuis que Cristiano Ronaldo a quitté Santiago-Bernabeu. « Si Zidane s’installe à Paris, et que les deux stars débarquent, alors Benzema demandera à signer au PSG », explique le journaliste, qui eprécise que l’ancien Lyonnais est resté proche de son ancien entraîneur avec qui il a empilé les trophées. Et le champion du monde 1998 ne masque pas non plus son admiration pour Karim Benzema, estimant qu'en 2021 il méritait de gagner le Ballon d'Or. Alors que le joueur formé à l'OL a prolongé l'été dernier avec le Real Madrid jusqu'en 2023, tout semple possible.

Bien évidemment, cette rumeur de la venue de KB9 au PSG n'est pas nouvelle, mais après son retour en équipe de France, et compte tenu de sa forme éblouissante avec Madrid et avec les Bleus, Karim Benzema ne souhaite pas passer au second plan. Et si Florentino Perez réussit l'incroyable exploit de signer Kylian Mbappé et Erling Haaland lors du prochain marché des transferts ce risque peut exister. De quoi laisser la place à toutes les supputations, et notamment celle de la reconstitution du duo Zidane-Mbappé au Paris Saint-Germain.