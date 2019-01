PSG : Zéro recrue, cet agent va mettre Tuchel dans une colère noire

Dans : PSG, Mercato.

L’Europe entière est au courant, le Paris Saint-Germain espère les signatures de deux milieux de terrain avant la fin du mois.

Comme l’été dernier, lorsqu’il attendait le successeur de Thiago Motta, l’entraîneur Thomas Tuchel a mis la pression sur ses dirigeants. En sachant pertinemment que la tâche s’annonce très difficile. Ce n’est pas un hasard si le club francilien collectionne les refus. On sait que le mercato hivernal permet rarement aux grands joueurs de bouger. Et dans la situation du PSG, limité par le fair-play financier, la mission devient d’autant plus complexe. C’est pourquoi l’agent Yvan Le Mée a donné un étonnant conseil à la direction parisienne.

« Le mercato du PSG est lié au fair-play financier. Quand vous jouez le haut du tableau et que vous achetez des joueurs à 50 millions d'euros, c'est dur de trouver une recrue à ce prix-là en janvier. Si vous n'avez pas l'argent, c'est encore plus compliqué, a commenté l’agent interrogé par LCI. La tâche du PSG cet hiver relève de l'exploit. À mon avis, les Parisiens ne devraient pas recruter, finir la saison comme ça avec le même effectif et attendre l'été pour aller chercher le joueur qu'ils souhaitent vraiment. » Pas sûr que Tuchel valide cette idée, lui qui doit composer avec un entrejeu affaibli.