PSG : Rabiot pour venger Neymar ? Le Barça rêve de crucifier le PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le FC Barcelone n'avait pas masqué son intérêt pour Adrien Rabiot ces dernières semaines, mais l'affaire s'était calmée car le milieu de terrain français du Paris Saint-Germain paraissait proche de prolonger avec son club formateur. Mais, il aura suffi que Le Parisien dévoile les problèmes actuels entre le clan Rabiot et les dirigeants du PSG pour qu'aussitôt la rumeur reparte aussi sec.

Ce mercredi, le Mundo Deportivo indique que du côté du Barça on est persuadé qu'Adrien Rabiot rejoindra le club catalan que ce soit d'ici le 31 août, ou au plus tard dans un an. « Le Barça travaille sur la signature d'Adrien Rabiot comme s'il s'agissait d'une partie d'échecs. A cet instant, le club catalan a le sentiment d’avoir la main, après le refus du milieu de terrain français de signer proposition de renouvellement que le PSG lui a envoyée. Au Camp Nou, ils se sentent forts et ne sont pas pressés d’obtenir la signature de Rabiot. Si cela peut être fait à un bon prix cet été, ce sera fait. Sinon, ils attendront jusqu'en janvier. La relation tendue entre le PSG et son environnement semble favoriser le Barça », explique le quotidien sportif proche du FC Barcelone. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et du côté du Barça on aimerait bien faire payer au PSG le coup porté la saison passée avec le transfert de Neymar.