PSG : Zaïre-Emery, Paris tape du poing sur la table !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG peut compter dans ses rangs de nombreux joueurs de talent. Parmi eux, on peut citer des Titis, comme Warren Zaïre-Emery.

Christophe Galtier bénéficie d'un effectif de grande qualité. Si les stars sont au rendez-vous, comme Kylian Mbappé, Neymar Jr, Marco Verratti ou encore Leo Messi, le coach français aimerait aussi pouvoir prendre le temps de développer ses jeunes, très nombreux mais surtout très talentueux. Ils sont déjà pas mal à prendre quelques minutes depuis l'arrivée de Galtier l'été dernier sur le banc du PSG. C'est le cas d'El Chadaille Bitshiabu, d'Ismaël Gharbi, d'Ilyes Housni mais surtout de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain, âgé de seulement 16 ans, est d'ailleurs vu comme un titulaire en puissance par ses partenaires mais aussi son coach. Zaïre-Emery prend de plus en plus d'ampleur et de minutes avec les absences et les carences de certains dans l'entrejeu du PSG. Raison pour laquelle Paris ne compte pas s'en séparer de sitôt.

Zaïre-Emery, le PSG a pris sa décision

Selon les informations de Téléfoot, les champions de France ont d'ailleurs récemment refusé une offre du FC Lorient. Les Merlus voulaient se faire prêter Warren Zaïre-Emery cet hiver afin de lui donner du temps de jeu et de l'expérience. Au passage, Lorient se serait offert les services d'un joueur de très grande qualité. Mais le PSG compte bien faire jouer son crack dans les prochaines semaines et lui a encore signifié ses intentions. Reste à savoir désormais si les promesses seront tenues, surtout lorsque les grandes affiches arriveront pour le PSG, dont la Ligue des champions. Les fans et observateurs du club de la capitale sont très impatients de savoir comment Paris développera ses nombreux jeunes. Assurément, Zaïre-Emery est l'un des plus talentueux et pas question pour le moment de le voir s'épanouir ailleurs, le PSG ayant déjà payé pour apprendre dans le passé.