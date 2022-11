PSG : Xavi expulse Leo Messi du Barça

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Homme fort du PSG cette saison, Lionel Messi prouve à tout le monde qu'il est toujours aussi talentueux, malgré sa première année compliquée à Paris. Pourtant, l'Argentin n'arrive pas à convaincre Xavi pour un retour en Catalogne.

La saison passée, Lionel Messi a semblé être pour la première fois de sa carrière, dépassé lors de certains matchs. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, l'Argentin était assez maladroit. Heureusement pour le PSG, cette saison, Leo Messi est redevenu l'homme aux sept ballons d'or. Auteur de 12 buts et 14 passes décisives en 18 rencontres disputées, la Pulga est sur un rythme étincelant. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club de la capitale, le natif de Rosario n'a vraisemblablement pas encore pris une décision sur la suite de sa carrière. Si un retour au FC Barcelone était envisageable il y a quelques mois, l'attaquant de 35 ans semble s'être acclimaté à Paris. Et pour Xavi, c'est clair, un retour de Messi à Barcelone n'est pas dans ses plans.

Xavi dit non au retour de Messi

Si Joan Laporta rêve publiquement d'un retour triomphal de Lionel Messi au FC Barcelone, ce n'est pas du goût de tout le monde en Catalogne. Selon les informations du quotidien El Nacional, Xavi n'est pas du même avis que son président pour un retour de Messi et préfère miser sur l'avenir avec un joueur comme Bernardo Silva. Malgré leur entente légendaire sur le terrain par le passé, un retour du duo Xavi-Messi n'est pas encore d'actualité. Le salaire de la Pulga et les finances des Blaugranas sont probablement liées à ce désaccord. Le clan Messi a déjà confirmé qu'aucune décision concernant l'avenir du joueur ne sera prise avant la fin de la Coupe du monde au Qatar. Les supporters barcelonais devront encore patienter pour savoir si l'enfant prodige reviendra fouler la pelouse du Camp Nou la saison prochaine.

Le départ de Piqué décisif ?

Il peut en tout cas se passer beaucoup de choses dans les prochains mois, et ce qu'il est advenu cette semaine le rappelle. En effet, lassé par les critiques et le fait qu'il ait perdu sa place, Gérard Piqué a annoncé sa retraite. Les témoignages de ses coéquipiers se sont multipliés, mais la presse espagnole a souligné que Lionel Messi n'avait pas envoyé un seul message de sympathie ou d'hommage à l'annonce de son coéquipier de longue date. Il faut dire que l'Argentin en veut totalement à l'Espagne d'avoir poussé la direction catalane à se séparer de lui, et La Pulga a la rancune tenace. Au point de rapprocher finalement Messi du Barça maintenant que Gérard Piqué n'est plus là ? C'est aussi ce qui se murmure ces derniers jours en Espagne.