PSG : Wijnaldum pour 25 ME, son transfert accepté

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Arrivé libre l’été dernier, Georginio Wijnaldum ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau avec le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain ne montre aucun signe encourageant quant à son adaptation. A tel point que ses dirigeants seraient déjà prêts à le transférer l’été prochain.

Au moment de sa signature en juin dernier, Georginio Wijnaldum (31 ans) était considéré comme un gros coup pour le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain arrivé libre en provenance de Liverpool correspondait au profil dont les Parisiens manquaient cruellement, à savoir ce joueur généreux dans l’effort et capable de se projeter avec efficacité. Le club de la capitale n’a donc pas hésité à l’arracher au FC Barcelone. Mais quelques mois plus tard, les performances de la recrue estivale sont de plus en plus inquiétantes.

Certains évoqueront encore une phase d’adaptation nécessaire pour un joueur apparemment timide en interne. En tout cas, sous le maillot du Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum n’a plus grand-chose à voir avec ce cadre tant regretté par le manager des Reds Jürgen Klopp. L’entraîneur Mauricio Pochettino, lui, a droit à un milieu peu entreprenant et discret sur le terrain. Ce qui explique pourquoi le Néerlandais n’a débuté que la moitié des matchs de Ligue 1 cette saison. Mais la principale conséquence de ses prestations décevantes, c’est que l’ancien joueur de Newcastle ne sera pas retenu l’été prochain.

🚨 L’Atlético de Madrid est le club le mieux placé pour s’attacher les services de Georginio Wijnaldum l’été prochain.



• 🇪🇸🌥 @diarioas • pic.twitter.com/TybRVCIZbe — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) March 4, 2022

En effet, le Birmingham Live croit savoir que le Paris Saint-Germain accepterait de transférer son milieu polyvalent à condition de récupérer 25 millions d’euros. Un montant largement abordable pour ses courtisans de Premier League. En plus des Magpies, Aston Villa serait effectivement intéressé, tout comme l’Atlético Madrid en Espagne. A croire que Georginio Wijnaldum conserve une belle cote sur le marché des transferts, lui qui avait marqué les esprits pendant son parcours du côté d’Anfield.