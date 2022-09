PSG : Wijnaldum dans le plâtre, Al-Khelaïfi aide l'AS Roma

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté à Rome par le PSG, Georginio Wijnaldum s’est cassé le tibia à l’entraînement il y a tout juste un mois.

Un gros coup dur pour José Mourinho, qui comptait faire de Georginio Wijnaldum l’un de ses tauliers à l’AS Roma cette saison. Pour rappel, le milieu de terrain des Pays-Bas a été prêté une saison par le PSG avec prise en charge partielle du salaire et option d’achat activable au mois de juin. Cette option d’achat s’élevait à environ 10 millions d’euros mais selon les informations de Calcio Mercato, le Paris Saint-Germain et l’AS Roma négocient actuellement à la baisse le montant de cette option d’achat en raison de l’absence longue durée de Georginio Wijnaldum. Out depuis début octobre, Georginio Wijnaldum reviendra sur les terrains courant décembre, ce qui signifie qu’il aura manqué plus de 15 matchs de championnat. Des chiffres qui ont poussé la Roma à négocier avec le PSG pour dévaluer le montant de l’option d’achat de l’ancien milieu de terrain de Liverpool.

Wijnaldum vendu pour moins de 10 ME par le PSG à Rome ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georginio (Gini) Wijnaldum (@gwijnaldum)

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Paris Saint-Germain n’est pas fermé dans les négociations. En effet, le club de la capitale a fait savoir à la Roma qu'il était prêt à renoncer à une partie des 10 millions d’euros initialement prévus dans le cadre de l’option d’achat de Georginio Wijnaldum au vu de la gravité de la blessure du Néerlandais. Reste maintenant à voir si les deux clubs trouveront un accord définitif et si oui, sur quel montant. Calcio Mercato indique que c’est uniquement car le PSG et la Roma entretiennent de très bonnes relations que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos envisagent de faire ce geste dans le cadre de la blessure de Georginio Wijnaldum. Pour le PSG, au-delà du beau geste, l’enjeu est également de ne pas froisser la Roma afin que le club de la Louve recrute définitivement Wijnaldum à la fin de la saison. Car le Paris SG n’a aucunement l’intention de récupérer le Néerlandais et son salaire XXL pour la saison 2023-2024.