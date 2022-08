PSG : West Ham va lâcher les millions d'euros pour Kehrer

Un joueur du PSG commence enfin à faire recette. Après l'intérêt du FC Séville, Thilo Kehrer est ardemment convoité par West Ham. Les Anglais ont augmenté leur offre après un premier refus parisien.

Le mercato du PSG serait-il en train de devenir idyllique ? Au rayon des achats, le club parisien ne rencontre pas beaucoup de problèmes avec les arrivées de Renato Sanches, Vitinha, Nordi Mukiele ou encore Hugo Ekitike. Le bât blesse plutôt du côté des ventes, lesquelles doivent être très nombreuses pour le conseiller sportif Luis Campos. Mais, même de ce côté là, les choses progressent positivement et le dégraissage poursuit son cours. Areola, Wijnaldum sont déjà partis. Kalimuendo va les rejoindre dans les prochaines heures en partant à Rennes et Thilo Kehrer pourrait être le suivant. L'Allemand est la priorité de West Ham et les Londoniens comptent s'occuper de ce dossier avec sérieux.

Les Hammers ont un besoin urgent de recruter en défense centrale. En effet, leur recrue estivale Nayef Aguerd est blessée à la cheville, étant forfait pour les deux prochains mois. De plus, Issa Diop va être vendu à Fulham. Pour combler ce manque, West Ham se tourne vers le PSG où le profil de Kehrer l'a séduit. Reste à convaincre le club parisien sur le plan financier. Malgré la fin de son contrat en juin 2023, Kehrer ne sera pas offert par le PSG.

