PSG : Wenger ne signera pas à Paris, la raison est stupéfiante

Dans : PSG, Ligue 1.

S'il ne rejoindra pas l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, du moins si l'on en croit Téléfoot, Arsène Wenger ne sera pas non plus au Paris Saint-Germain lors de l'exercice 2019-2020. Non pas que l'ancien manager d'Arsenal soit opposé à une signature au PSG, mais c'est du côté de Nasser Al-Khelaifi que les regards se tournent lorsque le nom d'Arsène Wenger est évoqué comme éventuel directeur sportif du Paris SG. Selon Le Parisien, si le président qatari du Paris Saint-Germain ne veut pas recruter le technicien alsacien de 69 ans c'est pour une raison simplet et incroyable, il ne veut pas qu'Arsène Wenger lui fasse de l'ombre.

Car si Leonardo n'a jamais été remplacé au PSG, c'est aussi parce que ce dernier était beaucoup trop en avant au goût de Nasser Al-Khelaifi. « Défenseur d’Antero Henrique, pourtant loin de faire l’unanimité au sein du PSG, le président se complaît dans ses décisions. Alors qu’un Arsène Wenger est sur le marché depuis des mois, Al-Khelaïfi écarte cette possibilité du revers. Wenger aurait trop de pouvoir ? Leonardo était en première ligne en permanence. Six ans après son départ, le meilleur directeur sportif de l’ère qatarienne n’a toujours pas été remplacé », fait remarquer, à juste titre, le quotidien francilien. Reste que Nasser Al-Khelaifi est désormais en première ligne face aux supporters, lesquels s'agacent ouvertement de la gestion du président qatari du PSG.