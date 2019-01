PSG : Wenger au PSG ? Le Qatar a une meilleure idée !

Dans : PSG, Foot Mondial.

Régulièrement ces derniers mois, le nom d’Arsène Wenger est revenu dans l’actualité du Paris Saint-Germain.

Effectivement, l’ancien manager des Gunners d’Arsenal a notamment été proche de s’engager en faveur du club parisien en qualité de directeur général, voire même de directeur sportif selon les sources. Mais pour l’heure, celui qui a également été annoncé dans le viseur du Milan AC ou du Bayern Munich est toujours sans club. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas courtisé, bien au contraire même selon France Football, qui affirme que le Qatar souhaite en faire son futur sélectionneur.

« En attendant qu'une opportunité majeure se présente, Wenger est clairement désiré par le... Qatar. L'ancien manager d'Arsenal a toujours été dans les petits papiers de l'émirat, que ce soit dans le cadre d'une possible arrivée en tant que directeur sportif du PSG, et, plus récemment, à la tête de la sélection nationale avec un rôle élargi au développement du football dans ce jeune pays » explique le média, avant de préciser. « Selon nos informations, dans la perspective du Mondial 2022 que le Qatar organise, le technicien a été sondé pour prendre la tête du onze national ». Reste que pour l’instant, l’Alsacien n’a pas répondu à l’offre du Qatar. Mais ces dernières années, il n’a jamais caché son envie de coacher, un jour, une sélection…