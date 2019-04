PSG : Weah a fait la même erreur que Rabiot, il se défend

Dans : PSG, Ligue 1.

Le 6 mars dernier, Timothy Weah surprenait les supporters du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux. Et pas en bien puisque l’attaquant du club de la capitale, prêté au Celtic Glasgow, likait une photo de Tahith Chong, joueur de Manchester United, qui exprimait sa joie d’avoir éliminé… Paris. Critiqué par les supporters du PSG après ce like, l’international américain s’est expliqué, sur les ondes de RMC Sport.

« Je venais de finir de voir le match mais je n'y pensais pas tellement parce que je n'étais pas à Paris à ce moment-là, j'étais en route pour Glasgow en quelque sorte. Tahith Chong est l'un de mes bons amis dans ce milieu depuis environ cinq ans. J'ai liké cette photo et je l'ai commentée sans réfléchir. C'était une erreur de ma part, de ne pas penser à ce que pourraient être les conséquences ou la réaction des gens. Il y a eu de mauvaises réactions de la part des supporters et je ne les blâme absolument pas. Cela a été une leçon pour moi et c'est une bonne chose parce que maintenant, je sais à quel point c'est important pour eux, et je respecte ça. Mon intention n'est pas du tout de me mettre dans cette situation ou de manquer de respect aux fans. Je m'excuse auprès d'eux, je m'excuse auprès du club pour cela, auprès de quiconque se serait senti blessé par ça. Je pense que c'était juste une incompréhension » a confié Timothy Weah. Pour rappel le même soir, un certain Adrien Rabiot aimait sur Instagram une vidéo de Patrice Evra, lequel était en fusion après la victoire de Manchester United au Parc des Princes. On peut donc comprendre pourquoi les Parisiens sont partis au quart de tour…