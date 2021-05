PSG : Wanda Nara mouille le maillot pour Icardi

Dans : PSG.

Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi, travaille actuellement sur le départ de l'attaquant, qui ne s'est jamais vraiment imposé au PSG. Un retour en Serie A est évoqué, à la Juventus ou au Milan AC.

D'abord prêté par l'Inter Milan, Mauro Icardi avait réalisé une première saison relativement convaincante, marquant 17 buts en 23 matchs. Officiellement acheté par le PSG contre environ 60ME en mai 2020, l'Argentin avait tout pour s'imposer à la pointe de l'attaque parisienne, d'autant plus avec le départ d'Edinson Cavani. Seulement voilà, force est de constater que l'ancien capitaine de l'Inter traverse des moments difficiles en Ligue 1. Mis au placard par Thomas Tuchel, il dispose d'un peu plus de temps de jeu sous Mauricio Pochettino, sans crever l'écran pour autant, loin de là. En 23 apparitions, il n'a marqué que sept buts, des stats loin d'un joueur de son calibre. Il n'est même pas considéré comme titulaire indiscutable, et la plupart des supporters préfèrent l'impact physique apporté par Moise Kean. Une situation qui pousse le PSG a réfléchir sérieusement à l'avenir de son joueur. Mais le clan Icardi lui aussi se pose des questions...

Wanda travaille sur le départ d'Icardi

Nicolò Schira, journaliste spécialiste du mercato, révèle que la femme et agent du joueur prépare actuellement un départ de Paris. « Wanda Nara travaille pour le départ de Mauro Icardi. L’attaquant argentin pourrait quitter le PSG cet été et aimerait revenir en Serie A. Discussions ouvertes avec la Juventus et l’AC Milan. » écrit le journaliste sur Twitter. Alors que la prolongation de Neymar est actée, et que celle de Mbappé toujours en cours de négociation, le PSG va devoir faire des économies. Pour cela, le club a fixé le prix d'Icardi à environ 40ME. Un prix important mais loin d'être inabordable pour les cadors de Serie A. Reste à savoir qui de la Juve ou du Milan AC disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. En cas de départ de CR7 et Dybala, la Vieille Dame foncerait sur Icardi. À l'inverse, une arrivée de l'international argentin au Milan AC provoquerait un séisme chez les supporters locaux, alors que l'attaquant a porté les couleurs intéristes pendant six saisons.