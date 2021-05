PSG : Le boulet Icardi met Leonardo dans l’embarras

Dans : PSG.

Décevant depuis plusieurs mois, Mauro Icardi souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Ses dirigeants pourraient ne pas s’opposer à son départ cet été. Sauf qu’une vente de l’attaquant argentin, forcément à perte, impliquerait un gros échec pour le directeur sportif Leonardo.

Entre les prolongations en cours, le recrutement et les départs souhaités, Leonardo a déjà pas mal de travail à l’approche du mercato estival. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain se serait donc bien passé du cas Mauro Icardi (28 ans). L’attaquant prêté par l’Inter Milan puis définitivement transféré l’année dernière n’a plus grand-chose à voir avec le redoutable buteur qui avait impressionné pour ses débuts. L’Argentin déçoit depuis plusieurs mois, à tel point que son nom est cité parmi les possibles partants.

Le nouveau prix d’Icardi

Le problème, c’est que sa situation met Leonardo face à un dilemme. D’un côté, le dirigeant a l’opportunité d'économiser un gros salaire à 10 millions d’euros bruts par an. Et d’épaissir son enveloppe pour recruter. Seulement voilà, vendre Mauro Icardi cet été serait perçu comme un gros échec. Il est effectivement évident que l’avant-centre ne vaut plus les 50 millions d’euros déboursés par le PSG l’été dernier, à l’époque où l’on considérait cette opération comme un joli coup. Désormais, les sources contactées par L’Equipe estiment plutôt sa valeur entre 35 et 40 millions d’euros.

De quoi mettre Leonardo dans l’embarras sachant que Mauro Icardi, intéressant face à Montpellier (2-2, 6-5 t.a.b.) cette semaine en demi-finale de Coupe de France, garde le soutien de l’entraîneur Mauricio Pochettino. Rappelons tout de même que l’ancien Nerazzurro souhaite quitter le PSG, lui qui a lancé ses représentants à la recherche d’un point de chute. Reste à savoir si un grand club européen sera intéressé par Mauro Icardi, dont les performances et la condition physique ne sont plus compatibles avec le très haut niveau.