PSG : Wanda Nara a salivé, le salaire d'Icardi est dingue

Grâce à l’accord annoncé par la presse italienne, Mauro Icardi sera bientôt transféré au Paris Saint-Germain. Avec un joli contrat négocié par sa femme et agent.

C’est quasiment bouclé si l’on en croit la presse transalpine. Vendredi soir, le média Sky Sport et son journaliste Gianluca Di Marzio annonçaient un accord pour le transfert définitif de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, qui souhaitait revoir l’option d’achat de son prêt (70 M€) à la baisse, a finalement convaincu l’Inter Milan avec une offre de 50 M€ plus 8 M€ de bonus éventuels.

Une proposition qui reste élevée en ces temps de crise sanitaire et financière. D’autant que le champion de France s’est aussi montré généreux avec l’Argentin, nous apprend le Corriere dello Sport. En effet, le concurrent d’Edinson Cavani a obtenu un joli contrat de quatre ans, soit jusqu’en 2024, assorti d’un salaire annuel à 10 M€. On comprend mieux l’enthousiasme de Wanda Nara sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Il faut dire que la femme et agent d’Icardi a bien mené ses discussions avec le Paris Saint-Germain.

Le bluff de Wanda Nara ?

Avec du recul, on se rend compte que les premières rumeurs qui annonçaient que l’avant-centre voulait rentrer en Italie n’étaient pas forcément fondées. Pas plus que la rude concurrence de la Juventus Turin sur ce dossier. Ces bruits de couloir ont peut-être mis la pression au directeur sportif Leonardo qui, de son côté, possédait une marge de manœuvre supérieure étant donné que le club a décidé de laisser Cavani et sans doute Thiago Silva partir en fin de contrat. De quoi alléger la masse salariale et laisser le champ libre pour Icardi.