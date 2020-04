PSG : Wanda Icardi et son ex, on comprend mieux le divorce

Dans : PSG.

Face à l’épidémie du coronavirus, Wanda Nara avait préféré quitter Paris pour l’Italie avec ses trois enfants. De quoi provoquer la colère du père Maxi Lopez, à qui la femme et agent de Mauro Icardi a répondu.

Comme d’autres joueurs du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ne passe pas le confinement dans la capitale. L’attaquant prêté par l’Inter Milan est parti à Bergame avec sa femme Wanda Nara, critiquée par le père de ses trois enfants pour ce voyage jugé dangereux. « Que se passe-t-il dans ta tête en ces moments où la chose la plus sacrée que tu as au monde est la santé de nos enfants ? », avait lâché Maxi Lopez, en lui reprochant d’avoir posé ses valises à « l’épicentre de l’épidémie ». Pointée du doigt, l’agent du Parisien a donc tenu à s’expliquer.

Wanda Nara répond à son ex

« A Paris, tous les joueurs sont partis pour leur pays, a rappelé Wanda Nara à La Gazzetta dello Sport. Nous, désormais, sommes Italiens. Si quelque chose m’arrive, je préfère que cela se passe ici, chez moi. Mon pays, c’est l’Italie qui nous a donné toutes les bonnes choses que nous avons. C’est pourquoi je veux rester ici. Nous avons pris deux voitures, la mienne et celle de Mauro. Nous avons séparé les enfants et avons fait 750 kilomètres en neuf heures et demi, en chantant un milliard de chansons sans nous arrêter. »

« Il était plus risqué d’aller en Argentine, a-t-elle ajouté. Je n’ai pas emmené les enfants au centre de l’épidémie. Maxi sait que nous vivons dans un petit village, où il y a très peu de cas. Maxi devrait être content que je m’occupe si bien des enfants. J’ai aussi consulté un pédiatre avant de partir. » Suffisant pour rassurer Maxi Lopez ? Si ce n’est pas le cas, on ne devrait pas tarder à le savoir…