PSG : Vu d’Italie, Paris peut boucler Milinkovic-Savic « en quelques heures »

Dans : PSG, Mercato.

La possibilité de voir le PSG faire une énorme offre pour recruter Sergej Milinkovic-Savic n’a pas tant surpris que cela en Italie. Il faut dire que, de l’autre côté des Alpes, le pouvoir financier du club francilien est bien connu, le PSG version QSI ayant commencé par faire ses emplettes en dévalisant la Serie A il y a quelques années de cela. Et vu de l’extérieur, la capacité parisienne à faire venir Neymar et Mbappé lors du même été inspire le respect et la crainte. Celle de voir le PSG acheter qui bon lui semble sans même devoir sourciller sur le montant de l’indemnité de transfert. C’est ce que résume le consultant Roberto Pruzzo dans un entretien à la chaine Radio Radio.

« Les Cheikhs font ce qu’ils veulent et n’ont pas à se soucier des fonds disponibles. Il n’y a rien de surprenant au final. Un club qui peut se permettre de ramener Neymar de Barcelone a forcément les moyens de le faire avec Sergej Milinkovic-Savic à la Lazio. Ils ont la capacité de venir à Rome et de repartir avec en quelques heures s’ils le veulent », explique ainsi l’ancien international italien, persuadé que le club romain ne pourra pas faire grand chose si jamais le PSG décide de vraiment passer à l’action pour boucler cette opération.