PSG : Vitinha pour 40 millions, Campos s'est fait braquer

Le PSG a récemment signé Vitinha en provenance du FC Porto. La direction portugaise n'a rien voulu lâcher dans les négociations avec le club de la capitale et le récit des discussions est succulent.

Le mercato du PSG est encore loin d'être terminé mais déjà, le club de la capitale peut se féliciter d'avoir recruté Vitinha. L'ancien milieu de terrain du FC Porto fait partie des plus grands espoirs du football portugais et possède un profil semblable à celui de Marco Verratti. De bon augure pour la future saison du PSG. Mais pour s'offrir Vitinha, la direction francilienne a dû sortir le chéquier et débourser la somme de 40 millions d'euros. Un montant qui reste élevé pour un jeune joueur de 22 ans. Mais qu'à cela ne tienne, la direction de Porto n'a rien voulu laisser au PSG dans les négociations. C'est en effet ce qu'a déclaré le président du club portugais.

Vitinha, le FC Porto s'est fait respecter

Lors d'une interview accordée au site officielle du FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa est revenu sur sa volonté de faire respecter la clause de Vitinha à Luis Campos et consorts... « J’ai dit que je ne vendrais que pour les 40 millions euros, tant que nous aurions l’argent tout de suite. La contribution de Jorge Mendes a été importante, car il a d’excellentes relations avec le PSG et il leur a fait comprendre que je ne céderais pas, en donnant plusieurs exemples d’autres cas où ils pensaient que je bluffais. À 21 heures, ils ont vu que j’étais sérieux et l’affaire a été conclue comme nous le voulions. J’ai également dit qu’aucun autre joueur ne partirait sans la clause. La preuve en est que nous avons eu, et je peux le prouver, une offre de 60 millions pour un autre joueur. Je ne l’ai pas accepté pour une question de principe : celui qui veut un joueur du FC Porto cette saison doit payer la clause libératoire. La garantie que j’ai donnée au coach, et c’est la seule que je puisse lui donner, est qu’aucun titulaire ne partira en dessous de la clause », a indiqué l'homme fort de Porto. Voilà de quoi un peu plus éclairer sur la somme dépensée par le PSG mais aussi sur les coulisses des négociations. Luis Campos ou pas, aucun cadeau ne sera fait au club de la capitale cet été.

Renato Sanches, c'est pour bientôt ?

Vitinha ne sera pas le seul milieu de terrain recruté cet été par le PSG. Un autre de ses coéquipiers est apparemment déterminé à rejoindre les champions de France. En effet, Renato Sanches (LOSC) espère que les négociations entre Lille et le PSG iront au bout. Les Dogues réclament plus de 15 millions d'euros quand le club de la capitale ne veut pas aller au-dessus de 10 millions. Le PSG voudrait, du fait de la concurrence de l'AC Milan, même accélérer le dossier la semaine prochaine, tout comme ceux menant à Milan Skriniar (Inter) et Gianluca Scamacca (Sassuolo). A noter que Paris est également disposé à recruter Robert Lewandowski (Bayern) et Hugo Ekitike (Stade de Reims) avant la fin du mercato estival d'après Foot Mercato.