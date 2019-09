PSG : Visite médicale pour Icardi, Wanda prépare le contrat

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Arrivés en début d'après-midi à Paris dans un avion privé, Mauro Icardi et sa compagne se sont provisoirement séparés afin de finaliser au plus vite le transfert de l'attaquant argentin au Paris Saint-Germain. En ce moment, le joueur de l'Inter Milan est parti passer sa visite médicale dans une clinique de Neuilly, tandis que Wanda, sa compagne, qui est également sa représentante, est arrivée dans les bureaux du PSG afin de finaliser les ultimes détails du contrat de Mauro Icardi. A priori, tout va dans le bon sens et l'affaire devrait être réglée bien avant minuit, heure limite pour ce mercato estival 2019 qui aura été agité du premier au dernier jour pour Leonardo et le Paris Saint-Germain.