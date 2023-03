PSG : Virez les patrons, il défie le Qatar !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'élimination du Paris Saint-Germain au stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions a déclenché un nouveau séisme. Mais pour l'instant, seuls Galtier et ses joueurs sont visés. Cela commence à choquer pas mal de monde, et notamment Bruce Grannec, star mondiale de FIFA et PES qui a frappé fort.

Depuis mercredi 23 heures, le PSG est traversé par une nouvelle crise, et ce n’est pas un onzième titre de Champion de France qui fera oublier la triste saison du club de la capitale, sorti piteusement en Ligue des champions et encore plus en Coupe de France par l’OM. Tandis que les supporters parisiens rêvent d’une vraie révolution, celle que Nasser Al-Khelaifi avait promise sans tenir ses engagements, ce sont encore une fois des joueurs et le staff qui sont pointés du doigt. Dans une vidéo consacrée à cette élimination du Paris Saint-Germain, Bruce Grannec, triple champion du monde FIFA, estime qu’encore une fois ce résultat ne va pas aboutir aux décisions qui s’imposent. Pour celui qui est surnommé The Machine, les dirigeants doivent désormais passer la main et laisser les commandes du PSG à d’autres afin d’apporter un nouvel élan au club de la capitale.

Le PSG ne s'en sortira jamais

Nouveau débrief du Bayern vs Paris et de la situation générale concernant le PSG !



▶️ https://t.co/0RPFRYKMWn pic.twitter.com/6fFpCROZ8h — Bruce Grannec (@BruceGrannec) March 9, 2023

Pour Bruce Grannec, la gestion du Paris Saint-Germain n’est clairement plus au niveau attendu par les supporters et à celui des investissements financiers colossaux faits par le Qatar. « L’élimination ? Je ne suis pas surpris, il faut tourner la page. Pour moi, au PSG il faut faire table rase du passé, même il faut se séparer de tout le monde, des Messi, Verratti et il faut repartir à zéro. On a taillé Daniel Riolo sur Verratti, mais sur le fond il n’a pas totalement tort. J’ai l’impression que tu ne gagneras jamais avec des mecs comme ça. Donc il faut se séparer de pas mal de monde et rebâtir quelque chose sinon les problèmes vont se répercuter et chaque saison tu auras la même chose. Si on ne change rien, l’année prochaine ça sera les mêmes erreurs. La direction du PSG fera les mêmes erreurs en faisant venir des joueurs donc le club n’a pas besoin, les gens vont de nouveau y croire et ça ne sert à rien. Cela sera la même merde avec des joueurs achetés à coups de millions. La direction faut tout changer, mais encore une fois je crois qu’il ne se passera rien (…) Galtier n’est pas responsable de grand-chose, tu ne gères rien dans ce club quand tu es entraîneur au PSG. Il y a eu Tuchel, Pochettino, Ancelotti, Emery, c’est parti en couilles. Le problème c’est tout en haut. Je ne suis pas fan de Galtier, mais bon le problème est plus profond. C’est le club le plus mal géré d’Europe, c’est une honte. Si j’étais supporter du PSG j’insulterais tout le monde 24h sur 24. Franchement, force à vous les fans du PSG. Si rien ne change tout en haut, oubliez la Ligue des champions et focalisez vous sur la Ligue 1 et la Coupe de France », a expliqué à ses centaines de milliers de followers Bruce Grannec, presque désolé par cette situation du Paris Saint-Germain même s’il n’est pas supporter du club de la capitale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Un appel de la star de l'esport qui risque cependant de rester vain, puisque du côté de l'Emir du Qatar on fait une confiance absolue à Nasser Al-Khelaifi. Alors que Doha se focalise sur le rachat éventuel de Manchester United, même si c'est à travers une autre structure que Qatar Sports Investments, le Paris Saint-Germain n'est pas vraiment un sujet d'actualité brulante. Alors, même si le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani n'a probablement pas apprécié l'élimination de son club face au Bayern Munich, il est évident qu'il ne coupera aucune tête au niveau de la direction du PSG, quoi que réclament certains supporters...et Bruce Grannec. Nasser Al-Khelaifi peut dormir.