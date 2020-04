PSG : Violente critique contre Neymar, elle vient de l'OL

Dans : PSG.

Le défenseur de l’Olympique Lyonnais Rafael s’est longuement confié au sujet de Neymar, et il se montre sans pitié envers le joueur du PSG, son niveau et son comportement.



Très sage pendant cette période de confinement, Neymar a envie de se racheter une image à l’heure où le monde vit une crise sanitaire aux proportions sans précédents. Concentré sur l’aide possible face à la maladie mais aussi sur sa forme physique quand le football pourra reprendre, le Brésilien fait un sans-faute. Pas de quoi faire changer d’avis son compatriote Rafael. Du haut de ses 32 ans, le latéral de l’Olympique Lyonnais s’est épanché sur Neymar, qu’il a déjà croisé en sélection mais aussi dans le championnat de France. Et le portrait effectué par Rafael n’a rien d’un chef d’oeuvre de la renaissance…



« Nous avons vraiment besoin de Neymar, c’est sûr, mais il doit améliorer des choses en dehors du terrain. C’est important dans le football. Il doit s’améliorer beaucoup en dehors du terrain pour faire de son mieux sur une pelouse. J’espère qu’il pourra le faire. Et s’il le fait, nous avons une grande chance de gagner (ndlr : La coupe du monde 2022). Sera-t-il assez mature pour être le leader dont le Brésil a besoin ? Je pense que Neymar n’est pas un leader. Je ne pense pas qu’il soit un leader. Ce n’est pas lui. Il peut faire de bonnes choses sur le terrain s’il est concentré. Et concentré, il est le meilleur joueur du monde. Mais je crois que le football n’est pas sa priorité dans la vie. Il a tellement de choses autour de lui… Il croit qu’il n’a pas besoin d’autant travailler pour être bon… Il a du mal à écouter. J’ai essayé de lui parler, lui dire la vérité, mais parfois les gens ne veulent pas écouter la vérité. Ils veulent que vous disiez ‘tu es bon, tu es magique’, ils veulent que tu dises que des bonnes choses mais la vie n’est pas comme ça. Il a besoin d’écouter un peu plus », a balancé sur ESPN un Rafael visiblement déçu par le rendement de Neymar avec la sélection brésilienne. Il faut dire, qu’en dehors de Jeux Olympiques à Rio de Janeiro, l’ancien prodige de Santos, annoncé comme le successeur de Pelé lors de son éclosion, n’a porté la Seleçao vers aucun titre majeur.