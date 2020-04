PSG : Le grand Neymar c'était avant de signer à Paris

Dans : PSG.

Tout proche d’être l’égal de Messi et de Cristiano Ronaldo lorsqu’il évoluait à Barcelone, Neymar n’a jamais retrouvé un tel niveau de performance au PSG.

Les supporters du Paris Saint-Germain ne diront pas le contraire, c’est lorsque Neymar évoluait avec Luis Suarez et Lionel Messi au FC Barcelone qu’il était à l’apogée de sa carrière. Depuis, le Brésilien a signé au Paris Saint-Germain mais ses blessures à répétition ne lui ont pas permis de retrouver l’incroyable niveau qui était le sien en Catalogne. Un avis grandement partagé par un homme très influent dans la carrière de Neymar, à savoir le sélectionneur brésilien Tite. Dans les colonnes de France Football, l’homme fort de la Seleçao s’est exprimé sur la carrière de Neymar… en l’encensant avec parcimonie.

« Neymar évoluait à gauche dans un 4-3-3 à Barcelone et ça a été la meilleure période de la Seleçao. En partant d’un côté où il travaillait avec les milieux, il utilisait alors sa perception du jeu, sa rapidité de réflexion et d’exécution, sa capacité d’improvisation tout en mettant de la vitesse. Seuls Messi et Ronaldo étaient au-dessus. Je ne dis pas qu’il est le meilleur joueur brésilien que j’ai vu, mais ce niveau de jeu exceptionnel, je ne l’ai jamais vu chez Hazard. Je ne l’ai jamais vu chez Griezmann. Je ne les ai pas vu arriver à ce niveau-là. Mais je parle du Neymar qui est dans sa plénitude mentale et physique » a-t-il indiqué avant de poursuivre. « Neymar te rassure, parce qu’il apporte de l’imprévisibilité à ton jeu. Parce qu’il va t’offrir une solution individuelle ou collective que les autres n’ont pas. Et avec lui, le potentiel de l’équipe n’est pas le même, car il va la sublimer. Il est essentiel mais pas irremplaçable ». Des compliments qui feront plaisir à Neymar, lequel aura sans doute à cœur de retrouver son niveau barcelonais à Paris afin de briller avec le Brésil lors de la prochaine Copa America, en 2021.