PSG : Neymar s'en va, Daniel Alves va le suivre !

Dans : PSG, Mercato.

La tendance s’inverse en ce qui concerne l’avenir de Daniel Alves. Considéré comme un proche de Neymar et dès lors quasiment assuré de rester à Paris tant que son compatriote était en bonne grâce, le latéral droit voit la suite de sa carrière s’assombrir. Il n’a toujours pas prolongé un contrat qui prend fin avec le mois de juin, et ce ne sera clairement pas le cas dans les prochains jours puisqu’il est totalement concentré sur la Copa America avec son pays. Pas étonnant à l’heure où la question de conserver Thomas Meunier et de mettre fin aux discussions avec Daniel Alves, qui réclame deux ans de contrat supplémentaires, est sur le devant de la table au PSG. Le défenseur parisien a profité de la presse espagnole pour simplement rappeler ses obligations, tout en faisant comprendre qu’un nouveau challenge pour la saison prochaine pourrait bien le tenter.

« Je suis avec la sélection et je veux me concentrer là-dessus. Ce fut une année difficile et je ne veux pas gâcher ce moment en ayant la tête ailleurs. Nous avons une mission, il ne peut y avoir de distraction. Je veux faire une grande compétition. Nous verrons ensuite les décisions à prendre. Je peux seulement dire que je n’ai pas peur des défis », a prévenu Daniel Alves, qui a toujours affirmé qu’il rêvait de découvrir le championnat anglais, et pourrait donc faire le grand saut malgré un physique qui commence à le lâcher à 36 ans, comme cela s’est vu cette saison avec le Paris Saint-Germain.