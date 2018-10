PSG : Victime du mercato low-cost de Paris, ce joueur garde le moral

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato a été chaotique cet été du côté de Paris. Et pour cause, les dirigeants franciliens ont fait le maximum pour trouver la perle rare au poste de milieu défensif. Mais finalement, personne n’est arrivé, la faute notamment au fair-play financier, qui a bloqué le PSG dans plusieurs dossiers. Du coup, Thomas Tuchel a été contraint de s’inventer un numéro 6 pour remplacer Thiago Motta et c’est Marquinhos qui a été la victime collatérale de ce mercato low-cost du PSG. Joueur à la mentalité irréprochable, le Brésilien est revenu sur l’été agité du champion de France en titre, dans une interview accordée au média sud-américain Terra.

« Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe au sommet, mais nous savons que ce n’est pas si simple et facile de recruter de grands joueurs, en particulier avec notre historique d’achats. Nous savons que les clubs finissent par demander beaucoup. Ce fut certainement une fenêtre difficile pour le PSG. Nous devons nous concentrer sur le groupe. Il y a des joueurs de qualité dans toutes les positions, mais tout le monde est disponible et fait ce que l’entraîneur demande. De par mes caractéristiques, les deux entraîneurs savent (Tuchel et Tite, le sélectionneur brésilien, ndlr) que je suis un défenseur central d’origine, c’est là où je me sens le mieux. Mais ils connaissent également, mon état d’esprit, ma volonté d’aider et quand ils me demandent de faire quelque chose, j’essaye de faire de mon mieux » a confié Marquinhos, auteur d’un match plutôt correct face à Lyon dans cette fameuse position de n°6. Reste à voir ce que cela donnera sur le long terme, notamment lors des grosses affiches européennes. Du côté des supporters, on appréciera en tout cas la mentalité impeccable de l'ancien Romain.