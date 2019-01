PSG : Vers un coup de théâtre avec Rabiot au 31 janvier !

Dans : PSG, Mercato.

La situation est désormais connue de tous en ce qui concerne Adrien Rabiot. Comme l’a publiquement exposé Antero Henrique, le milieu de terrain ne souhaite pas prolonger et veut rejoindre le FC Barcelone en fin de saison, où il pourra signer librement.

Une issue qui ne convient pas du tout au Paris Saint-Germain, qui perd ainsi un jeune joueur talentueux formé au club sans la moindre contrepartie financière. En conséquence, le PSG a décidé de se priver de ses services, et de le retirer des feuilles de match jusqu’à nouvel ordre. Le but est à peine voilé, il s’agit de forcer Adrien Rabiot à être transféré dès le mois de janvier, histoire de récupérer une indemnité de transfert, en faisant miroiter six mois en tribunes au milieu de terrain. Mais cette situation ne plait pas du tout à Thomas Tuchel annonce Le Parisien.

Selon le quotidien francilien, le coach allemand ne comprend pas cette mesure radicale, et ne souhaite pas voir Rabiot être rayé de la carte pour le reste de la saison. Il se trouve même « irrité » par cette situation. Si son transfert n’est pas enregistré au 31 janvier, alors il y a de grandes chances que le coach du PSG demande sa réintégration complète dans l’équipe, pour ne pas être privé d’un joueur titulaire en première partie de saison, et ce même s’il n’entend pas prolonger son contrat. L’accueil des supporters pourrait être houleux, mais personne ne doute qu’un Rabiot en grande forme peut avoir son mot à dire dans la deuxième partie de saison du PSG. Et Thomas Tuchel le sait visiblement très bien.