PSG ‍: Verratti viré, Luis Enrique ne rigole plus

Le PSG se déplace ce samedi soir sur la pelouse de Toulouse en Ligue 1. Une rencontre que ne disputera pas Marco Verratti, toujours en instance de départ.

Le PSG espère décrocher le premier succès de sa saison face à Toulouse ce samedi soir. Le club de la capitale pourra compter sur les services de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé pour y parvenir. Luis Enrique veut continuer à faire progresser son groupe, qui avait fait plutôt bonne impression contre Lorient la semaine passée au Parc des Princes. Encore une fois, Marco Verratti a lui été laissé de côté. Le milieu de terrain italien est en instance de départ et Luis Enrique veut qu'il fasse le tri dans sa vie avant d'imaginer une possible réintégration. C'est du moins les informations données par Bruno Salomon.

Verratti, ça sent bon le départ

Sur son compte Twitter, le journaliste en a en effet dit plus sur la situation autour de Marco Verratti ces dernières heures : « Pour l'absence de Marco Verratti dans le groupe de TFC vs PSG, le joueur est en instance de départ et le staff préfère que l'Italien gère ses affaires (départ ou pas) avant d'envisager de le réintégrer dans la rotation du groupe à la fin du mercato ». Des rumeurs insistantes annoncent toujours une arrivée imminente de l'ancien de Pescara du côté d'Al-Hilal, équipe dans laquelle Neymar Jr vient de signer. Les prochaines heures nous en diront plus concernant Verratti mais également le futur du mercato francilien. Lors du même été, les champions de France s'apprêtent en tout cas à perdre Leo Messi, Neymar Jr, Marco Verratti et peut-être Kylian Mbappé, dont le futur n'est toujours pas scellé. Pour rappel depuis son arrivée en 2012 au PSG, Marco Verratti a disputé 416 rencontres et aura été de tous les titres du club de la capitale sous l'ère QSI.