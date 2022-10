Son bus fait 3600 km à vide, mais le PSG est blindé

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Après la récente polémique du PSG suite aux propos de Christophe Galtier après un déplacement en avion entre Paris et Nantes, le club de la capitale est de nouveau dans la tourmente après les révélations pour le déplacement du match face au Benfica Lisbonne.

Mercredi 5 octobre, le PSG se déplace au Portugal pour affronter le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions. Co-leader du groupe avec Paris, la formation lisboète est présentée comme le premier gros test européen pour les Parisiens cette saison. Invaincu en championnat, Benfica se présentera dans son antre sans aucun complexe face au PSG et à la MNM. Néanmoins, des révélations faites par Le Parisien entachent un peu plus l'image du club. En effet, si le PSG se déplace logiquement en avion pour rejoindre la capitale portugaise, le club de la capitale va solliciter l'utilisation de son car personnalisé. Ce bus va parcourir un trajet de 1800 km, de l'Île-de-France jusqu'à l'aéroport de Lisbonne pour amener les joueurs de Christophe Galtier à leur hôtel.

Le nouveau déplacement polémique du PSG

Ce trajet a beaucoup fait débat, notamment par rapport au coût et du fait que seul le conducteur fera les trajets entre Paris et Lisbonne. Soit un total de 3600km pour une seule personne, dans un bus aux vitres blindées qui servira également de moyen de transport pour les Parisiens de leur hôtel jusqu'à l'Estadio da Luz pour ce choc de la troisième journée de la Ligue des Champions. Un car aux spécificités taillées sur mesure pour le PSG, puisqu'il peut prendre 44 passagers, et possède notamment une capacité plus grande à résister aux éventuelles attaques et attentats. Après la blague du char à voile de Christophe Galtier en conférence de presse, Paris s'attire de nouveau la foudre des associations écologiques et environnementales, malgré des questions de sécurité expliquées par le PSG pour se justifier de l'importance de ce car en particulier. Paris devrait pouvoir compter sur le retour de Marco Verratti pour ce match de C1, mais sera toujours privé de Presnel Kimpembe en défense centrale.