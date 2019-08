PSG : Verratti tente d'éteindre l'incendie allumé par un pirate (ou pas) !

Dans : PSG, Ligue 1.

Adrien Rabiot avait eu bien des problèmes au PSG après un like douteux, mais le milieu de terrain désormais à la Juventus avait assumé son acte en ne ressortant pas la bonne excuse du piratage de compte sur les réseaux sociaux. Mais, face à une polémique qui enflait, Marco Verratti a affirmé que ce n'était pas lui qui avait liké des commentaires assassins et même injurieux sur Instagram contre Kevin Trapp et Alphonse Aréola. Evidemment, des internautes ont vite fait remonter l'info selon laquelle Marco Verratti soutenait ceux qui allumaient les deux gardiens du Paris Saint-Germain, et la mayonnaise a pris.

Comprenant qu'il devait vite réagir, le milieu de terrain italien du Paris SG a vite réagi via Instagram, dont il avait visiblement repris possession. « Mon compte a été piraté. Si vous avez reçu des choses de ma part, ce n'est pas du tout moi », a indiqué Marco Verratti, histoire de se dédouaner totalement par rapport à ses likes. Depuis, le fameux compte en question est resté totalement inactif...