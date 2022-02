PSG : Verratti risque très gros, Jérôme Rothen en furie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très énervé par l’arbitrage après la défaite du PSG à Nantes le week-end dernier, Marco Verratti s’expose à de lourdes sanctions.

L’international italien n’a pas mâché ses mots après la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Nantes samedi soir en indiquant que son équipe s’était fait « chier dessus » par Mickaël Lesage. Au même titre que le directeur sportif parisien Leonardo, Marco Verratti risque une lourde suspension pouvant facilement aller jusqu’à cinq matchs fermes. Cela représenterait logiquement un coup dur pour le PSG dans la mesure où Marco Verratti est revenu à un excellent niveau physique depuis quelques semaines, ce qui lui permet d’enchaîner les matchs à haut niveau comme rarement dans sa carrière parisienne. Au micro de RMC, le consultant Jérôme Rothen a néanmoins réclamé de la clémence envers Marco Verratti de la part des instances du football français qui décideront, début mars, de la sanction à infliger au joueur du Paris Saint-Germain.

Rothen aimerait de la clémence pour Verratti

Marco Verratti : « On s’est fait chier dessus par les arbitres » 💩 pic.twitter.com/G1E9hbqn31 — M|Miotto (@Maxmiotto_) February 19, 2022

« À chaud, tu es capable de dire des bêtises parce qu’avec la fatigue, la frustration, tout ce qui est mis en place, parfois tu es chaud comme la braise et si tu as quelqu’un qui dit les choses, forcément ça peut déranger certaines personnes, dont l’arbitrage sur ce match-là. Mettez-vous à la place des joueurs. Et c’est ce que j’aimerais que la commission fasse. Et que dans cette dernière il y ait des anciens joueurs. Oui, ce sont des mots qui sont déplacés. Tu peux juste lui expliquer par une lettre. « Attention Monsieur Verratti, vos propos la prochaine fois essayez d’enrober tout ça et d’avoir d’autres propos. ». Tu peux expliquer ça sans sanctionner. Tu imagines, là on parle d’une sanction de presque cinq matches. Mais il ne faut pas déconner ! Il n’a pas tué l’arbitre ! Verratti est comme ça mais comme tous les autres. Mais arrêtez avec ce foot aseptisé » a lancé Jérôme Rothen, qui espère que les instances du football français ne seront pas trop sévères avec celui qui a multiplié au cours de sa carrière les incidents avec les arbitres.