PSG : Verratti refusé par Man Utd pour une raison stupéfiante ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

La presse anglaise avait évoqué le très grand intérêt de Manchester United pour Marco Verratti, même si ces derniers temps on affirme que le milieu de terrain italien, pas vraiment à son meilleur niveau ces deux dernières saisons au PSG, va prolonger encore une fois avec le club de la capitale. Cependant, Duncan Castles, réputé journaliste anglais qui oeuvre notamment pour le Sunday Times et le Daily Record, affirme qu'après avoir réellement envisagé de faire signer Marco Verratti, les dirigeants de Manchester United ont finalement abandonné cette idée pour une raison simple, avec son 1m65 le joueur transalpin du Paris SG est trop petit.

« Verratti n'est pas le plus grand des milieux de terrain, et en faisant signer Fred, Jose Mourinho a déjà recruté un milieu de terrain inhabituellement petit. Fred sera titulaire et je ne peux pas imaginer un milieu de terrain de José Mourinho avec deux joueurs de cette taille minuscule », affirme Duncan Castles, qui referme donc le dossier Marco Verratti du côté de Manchester United. Pour rappel, Fred, qui est actuellement au Mondial avec le Brésil et s'est engagé avec les Red Devils pour 60ME, mesure lui 1m68.