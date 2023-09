Mbappé prolongé, le PSG cache un sacré problème

Dans : PSG.

Poussé sur la touche durant la phase de préparation par Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé a finalement retrouvé sa place au Paris Saint-Germain. Pourtant, contractuellement, rien n'a changé pour le numéro 7 du PSG.

Le 2 septembre, et malgré les innombrables rumeurs qui avaient circulé durant l’été, dont certaines par des médias proches du PSG, le mercato s’est terminé et Kylian Mbappé était toujours un joueur du club de la capitale. Point d’accord de dernière minute avec le Real Madrid, l’attaquant français a donc entamé sa dernière année de contrat avec Paris sans avoir signé la moindre prolongation.

Cependant, deux mois avant cela, le président du Paris Saint-Germain avait menacé le champion du monde 2018 de le mettre au placard toute la saison s’il refusait de s’engager au-delà de 2024 avec son club. Mis à l’écart de la tournée en Asie et du premier match de la saison, Kylian Mbappé n’a rien signé et à quelques heures de croiser l’OM en Ligue 1, Dominique Sévérac confirme que rien n’a bougé entre le clan Mbappé et Nasser Al-Khelaifi au sujet du contrat.

Aucune négociation entre Mbappé et le PSG

Même si des négociations avaient été évoquées au cœur de l’été, et qu’une prolongation paraissait déjà dans les tuyaux, le quotidien francilien balaie cette théorie. « Sa situation contractuelle n’a pas changé : il demeure l’attaquant le plus cher du monde libre de s’engager ailleurs dès le 1er janvier 2024. Aucune négociation secrète, aucun rendez-vous n’est à l’agenda du PSG ou de sa famille pour discuter d’une éventuelle prolongation. Mais le contraire aurait été étonnant, un mois seulement après avoir été sorti du loft. L’important se situe ailleurs, aujourd’hui. Dans le retour de rapports normalisés », précise le journaliste du Parisien, qui ne voit donc pas le dossier se régler dans les prochaines semaines. Et cela même si forcément la tension va grimper au fil des mois concernant l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, au Real Madrid ou pourquoi pas à Liverpool.

Du côté de la presse espagnole, où l'on continue à suivre attentivement le dossier Mbappé, Florentino Perez n'a jamais commenté les événements de l'été, le patron du Real Madrid ayant visiblement décidé de ne pas changer sa ligne de conduite, à savoir faire signer la star française uniquement lorsqu'elle sera libre de son contrat à Paris. Les révélations du Parisien sur cette absence d'avancée directe dans une éventuelle prolongation vont dans le sens souhaité par Madrid, même si avec ce diable de Kylian Mbappé tout est possible. Le feuilleton Kylian reprendra donc dès le mercato d'hiver, et cette fois le PSG devra montrer s'il a réellement eu des promesses du joueur ou si Nasser Al-Khelaifi a cédé afin de ne pas se priver de son meilleur joueur durant cette saison 2023-2024.