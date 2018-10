PSG : Verratti n’explosera jamais, encore moins avec Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Réputé intransigeant dans son vestiaire, Thomas Tuchel a conservé ses méthodes au Paris Saint-Germain. Et cela fonctionne plutôt bien.

Contrairement à ce que l’on pouvait penser, la rigueur de l’entraîneur parisien fait l’unanimité dans le groupe. Les joueurs sont sous le charme, y compris Marco Verratti qui n’a pas caché sa préférence pour la gestion de l’Allemand par rapport à celle d’Unai Emery. Tuchel sera-t-il le mentor qui permettra au milieu italien de franchir un cap ? En raison de ses blessures à répétition et de son évolution à Paris, Edouard Cissé n’y croit pas.

« Il a connu beaucoup de problèmes physiques qui peuvent le limiter pour la suite de sa carrière, a prévenu l’ancien Parisien dans L’Equipe. Avec le système de Tuchel, qui demande plus de débauche d’énergie, il faut un gros volume. Je ne suis pas certain qu’il l’ait. A 18 ans, il était précoce, mais il a finalement eu une progression linéaire. Aujourd’hui, il fait ce qu’il faisait à 18 ans. Je ne m’attends pas à ce qu’il soit meilleur ou qu’il explose son potentiel à l’avenir en marquant plus de buts. » Tout le monde est d’accord, Verratti ne deviendra pas une fine gâchette. En revanche, Pierre Ménès a un avis différent sur le rendement du « Petit Hibou ».