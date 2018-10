PSG : Ménès dévoile le joueur qui change tout, et ce n’est pas Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Eblouissant offensivement, Neymar a littéralement mis la misère à l’Etoile Rouge de Belgrade ce mercredi au Parc des Princes. Trois buts marqués, des accélérations fracassantes, le Brésilien a tout fait et a remis son club sur les bons rails. Bien évidemment, après la rencontre, il a reçu une pluie d’éloges, qu’il faudra toutefois justifier quand le niveau de l’adversaire augmentera. Mais pour Pierre Ménès, la véritable raison du renouveau parisien se nomme Marco Verratti, dont la présence et le niveau de jeu quand il est en forme, permettent au Paris Saint-Germain de retrouver son rang.

« C'est une belle soirée pour tout le monde mais il y a quand même une chose évidente dans cette équipe : la présence de Verratti change tout. L'Italien a été magnifique à la création du jeu mais aussi à la récupération. Il a joué à la fois comme sentinelle et comme numéro 8. C'est une prestation étonnante et de haut vol de sa part. Maintenant, on attend forcément des matchs de la même intensité contre Naples et Liverpool. Mais il ne faut pas avoir de doute, si les Parisiens jouent tous les matchs comme ça - sans forcément marquer six buts - ils ne seront pas loin de la victoire à chaque fois. Ils ont montré ce soir qu'ils avaient envie et qu'ils étaient tous derrière Tuchel », a souligné le consultant de Canal+, persuadé que Marco Verratti est la clé d’une saison réussie sur le plan européen pour le PSG.