PSG : Verratti est poli, il refuse de parler du titre...

Dans : PSG, Ligue 1.

Marco Verratti (après la victoire du PSG contre Troyes, qui permet à Paris d'avoir 10 points d'avance sur l'OM et 12 sur Lyon et Monaco après 15 journées) : « Troyes nous a posé des problèmes, mais on a des joueurs qui, même lorsqu'ils ne sont pas dans un bon jour, marquent des buts et font gagner les matches. Ce sont des grands joueurs, comme Neymar ou Edi, et c'est bien de les avoir au PSG. Neymar est l'un des meilleurs joueurs au monde et il peut faire quelque chose de bien pour l'équipe à n'importe quel moment. Aujourd'hui, il a marqué un but très important parce que, plus le temps passait et plus c'était dur. Si l’écart sur l’OM, l’OL et Monaco est décisif ? Non, ce n'est pas un avantage décisif parce que cela ne représente que quatre matches de différence, et c'est encore tôt dans la saison. On va enchaîner beaucoup de matches et on peut perdre des points. On ne doit pas regarder le classement mais match par match et faire les choses comme on a fait pour l'instant cette saison, en jouant sérieusement et en grandissant comme équipe. »