PSG : Verratti donne tort à Galtier dans l'affaire Bitshiabu

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, le PSG se faisait éliminer de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale de la compétition par le Bayern Munich. Marco Verratti était passé totalement à côté.

Le PSG se remet doucement mais sûrement de son élimination précoce en Ligue des champions face au Bayern Munich. Le club de la capitale veut terminer la saison de la meilleure des manières possibles avant de vivre un mercato estival agité. Certains joueurs sont plus critiqués que jamais, à l'image d'un Marco Verratti qui passe totalement à côté de sa saison. Le milieu de terrain italien s'était rendu coupable de deux pertes de balle fatales et évitables contre les Bavarois, qui avaient entrainé deux buts. A la fin de la rencontre en Bavière, Christophe Galtier avait préféré s'en prendre au jeune El Chadaille Bitshiabu plutôt qu'à Marco Verratti. De quoi en agacer plus d'un parmi les fans et observateurs. Mais apparemment, l'Italien a arrangé la situation avec son jeune coéquipier.

Verratti a pris ses responsabilités

Voici les 9 milieux de terrain que le PSG a jugé bon de recruter pour entourer Marco Verratti après le départ de Thiago Motta (qui a suivi celui de Matuidi) en 2018.



Et vous pensez vraiment que c’est Verratti le souci ? 😹 pic.twitter.com/SezvgNNUZT — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) March 14, 2023

En effet, Le Parisien indiqué ces dernières heures que l'ancien joueur de Pescara serait allé voir Bitshiabu pour lui dire qu'il était bien le responsable sur l'ouverture du score du Bayern Munich à l'Allianz Arena. De quoi rassurer le jeune titi du PSG, pas mal critiqué depuis ses débuts avec le club de la capitale. Un geste classe également de la part de Marco Verratti, qui sait à quel point les critiques peuvent être dures à Paris et qui contredit de facto Christophe Galtier, qui n'avait pas voulu le charger médiatiquement. A noter que Marco Verratti et El Chadaille Bitshiabu pourraient de nouveau être alignés face au Stade Rennais dimanche prochain au Parc des Princes. Un match important pour des Parisiens surveillés de près par leurs fans. D'ailleurs, le public du Parc pourrait faire passer certains messages après la nouvelle désillusion européenne.