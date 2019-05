PSG : Verratti applaudit Al-Khelaifi pour ce choix crucial

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

En dépit des mauvais résultats obtenus en Ligue des Champions et dans les coupes nationales, Thomas Tuchel a été conforté à son poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le technicien allemand a même été prolongé d’une saison supplémentaire, preuve de la grande confiance que lui accorde Nasser Al-Khelaïfi. L’avenir du PSG va donc s'écrire avec Thomas Tuchel et c’est une excellente nouvelle selon Marco Verratti, lequel a estimé au micro de PSG-TV que c’est la meilleure décision que Nasser Al-Khelaïfi pouvait prendre au niveau du staff technique.

« Je pense qu’il faut continuer à travailler et c’est une bonne nouvelle que le coach reste parce qu’il connaît les choses que nous devons améliorer (…) Il faut continuer à travailler. Le coach sait les joueurs dont on a besoin pour renforcer l’équipe. On a fait un parcours incroyable. On a fait six premiers mois où on a poussé très fort, on pouvait quasiment battre tous les records. Bien sûr, on n’a pas bien joué les 4-5 derniers matches. On n’a pas été au top, mais ça dépendait vraiment de beaucoup de choses. Dernièrement, c’était un peu difficile mais ça n’enlève pas ce qu’on a fait pour arriver jusqu’ici » a estimé Marco Verratti, qui espère évidemment glaner d’autres résultats sous les ordres de Thomas Tuchel la saison prochaine.