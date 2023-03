PSG : Verratti affiche ses ambitions, les réponses sont terribles

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le nouvel échec européen du PSG a fait évoluer la manière dont le club de la capitale est perçu. Marco Verratti a dévoilé ses grandes ambitions pour le club français, mais les réponses sont salées.

Il fait partie des chouchous des supporters dans l’effectif du Paris SG, mais Marco Verratti n’échappe pas non plus aux critiques. Il est devenu l’un des symboles de ce club qui n’arrive pas à gagner en Europe malgré les millions dépensés pour recruter à tout-va. Ses mauvais choix lors du match retour face au Bayern ont beaucoup fait parler, et le milieu de terrain peine à être aussi performant dans les grands matchs, gêné par des pépins physiques réguliers ou des suspensions toutes aussi régulières. A l’heure où le PSG peine à dominer les matchs au milieu de terrain, il est pointé du doigt et a pris la parole lors de la semaine internationale.

Verratti accepte les critiques au PSG

Présent en Italie, Marco Verratti a dit assumer les critiques, mais ne pas vouloir quitter le PSG de sitôt, surtout tant que les objectifs ne sont pas remplis. « J’ai reçu beaucoup d’éloges en France, mais je mérite aussi les critiques qui font partie du football. Maintenant, j’ai 30 ans, j’ai les épaules larges. Donc ça continue et je ferai toujours tout pour gagner. Pour l’avenir ? Qui sait ? Mais mon rêve, c’est toujours de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Je vais continuer à me battre pour ça », a prévenu sur Sky Italia le joueur parisien, qui possède un contrat au long terme avec Paris, et entend bien tout faire pour réaliser son rêve de triompher avec le club de la capitale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92)

Une volonté rapidement douchée par les internautes, dont les réactions à cette prise de parole ont été sans pitié. Supporters du PSG ou observateurs extérieurs, les messages avaient pour but de bien faire comprendre à Verratti que, s’il voulait vraiment rempoter la Ligue des Champions, il devait aller voir ailleurs. « Marco, soit réaliste, le PSG ne va probablement jamais gagner la Ligue des Champions, va en Série A », « Cela fait 10 ans qu’il en rêve désormais », « ça va encore prendre beaucoup de temps », « Cette mission ne sera jamais accomplie », « il gâche sa carrière en Ligue 1 », « le PSG ne peut gagner la Ligue des Champions que sur Playstation », ont fait remarquer les internautes. Un cruel rappel à l’ordre de l’incapacité du PSG à briller en Europe, et sur le fait que plus grand monde ne voit désormais Paris comme un réel candidat à une victoire en C1.