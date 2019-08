PSG : Vendre Neymar à Madrid, le plan secret avec Mbappé ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Vendredi, à la veille du Trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, Kylian Mbappé a dit et répété qu'il voulait gagner des trophée avec le PSG, calmant ainsi les dernières supputations sur un possible départ dès ce mercato pour le Real Madrid. Car si une star doit partir du Paris SG d'ici début septembre, il s'agira bien évidemment de Neymar et pas du Champion du monde tricolore. Selon L'Equipe, même si Zinedine Zidane et Florentino Perez ont pensé à Kylian Mbappé en début de mercato, ce projet est repoussé d'une saison. Et du côté de Doha on aimerait bien faire à la fois un coup tordu au FC Barcelone en cédant Neymar au Real Madrid, tout en se protégeant d'une attaque madrilène en 2020 sur Kylian Mbappé.

C'est le scénario proposé par le quotidien sportif. « En juin tout était calé au Real Madrid pour lancer l'opération « KMB ». Le club madrilène avait préparé son offre et n'attendait plus qu'un signe du clan Mbappé pour passer à l'offensive. Il n'est jamais venu (...) Ces derniers jours, dans les couloirs de l'hôtel du PSG, certaines voix laissaient d'ailleurs entendre que, quitte à ce que Neymar parte, le club ne verrait pas d'un mauvais oeil de le voir rejoindre le Real Madrid. Cela éviterait à Paris de devoir faire affaire avec le Barça... et réduirait le risque de voir les Madrilènes s'attaquer à Mbappé l'été prochain », explique le média sportif. Reste que le Real Madrid fait des investissements colossaux lors de ce mercato, et on voit mal la formation entraînée par Zinedine Zidane ajouter la facture de Neymar d'ici fin août. Pour 2020, il sera toujours temps d'en parler d'ici quelques mois.