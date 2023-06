PSG ‍: Une vente à 6 ME bouclée, le mercato est lancé ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manque pas de chantiers à régler au mercato. En plus des arrivées désirées par le club de la capitale, ce dernier doit aussi gérer les départs.

Les champions de France font beaucoup parler d'eux depuis le début de cette intersaison mais n'ont toujours pas fait d'annonces officielles. Même Christophe Galtier est encore actuellement l'entraîneur du PSG. Une situation cocasse qui commence à agacer plus qu'autre chose. Il se dit qu'une conférence de presse aura lieu la semaine prochaine pour introniser le nouveau coach, qui devrait être Luis Enrique. En attendant, des rumeurs prospèrent concernant les arrivées mais aussi les ventes. Car les retours de prêt sont nombreux à gérer pour le PSG. Parmi les joueurs qui ont toujours une belle cote sur le marché des transferts : Leandro Paredes. S'il a récemment indiqué vouloir rester au PSG en cas d'arrivée de Luis Enrique, son futur devrait bien s'écrire en Turquie.

Paredes, ça sent bon pour le PSG

Selon les informations de Tutto Mercato, Galatasaray va en effet rafler la mise dans le dossier du champion du monde argentin. Pour s'offrir les services de Paredes, le club d'Istanbul va donner 6 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Le média précise que l'ancien joueur de la Juve s'engagera jusqu'en juin 2027 avec un salaire de 2,5 millions d'euros la saison. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui va devoir se pencher sur d'autres ventes et donc rentrées d'argent. Des négociations sont aussi en cours avec Galatasaray pour Mauro Icardi, qui a aussi des offres en Italie et en Arabie saoudite. Deux ventes qui pourraient accélérer le mercato du PSG du côté des arrivées, même si aucun mouvement n'est prévu avant début juillet. L'été sera long dans la capitale et les fans du club de la capitale sont encore loin d'être au bout de leurs peines.