PSG : Une surprenante piste milanaise à 30 ME au mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Contraintes du fair-play financier ou pas, le Paris Saint-Germain va devoir recruter au milieu de terrain cet hiver.

C’est le souhait de Thomas Tuchel, qui veut un joueur de plus dans ce secteur de jeu pour éviter de prendre le bouillon en cas d’absences, comme ce fut le cas à Liverpool en Ligue des Champions. Aux dirigeants de flairer le bon coup, sans pouvoir dépenser des sommes folles pour autant en pleine saison. C’est pourquoi le PSG s’est tourné vers Frank Kessié selon TMW, qui affirme que le leader de la Ligue 1 suit de près les performances de l’Ivoirien.

Ce dernier n’est pourtant pas une sentinelle de métier, et aime se projeter offensivement. Mais les récents changements au sein du club lombard pourraient permettre une réelle opportunité cet hiver. Suivi par des clubs chinois, et notamment le Beijing Guoan qui pourrait effectuer une offre salariale bien supérieure, Kessié représente une belle manne financière possible pour le club italien. Acheté par le biais d’un prêt de deux ans avec option d’achat obligatoire de 28 ME, le milieu de terrain pourrait repartir pour une somme proche de 30 ME. C'est toutefois le prix « européen » du joueur, car Beijing est soupçonné de vouloir mettre plus de 40 ME sur la table pour rafler la mise. A ce prix-là, nul doute que Paris passera à autre chose pour le mois de janvier.